ABD'li isimden flaş Kovid-19 açıklaması: Günlük vaka sayısı 100 bine çıkabilir

salgını, dünyayayayıldı. Salgını enağır atlatan ülkelerdenABD'de dünbir rekor yaşandı.Son 24 saatte tam50 bin pozitif vakayarastlandı.Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci ise korkutan açıklamayı yaptı: "Şu anki durumu değiştirmezsek günlük vaka sayısı 100 bine çıkabilir."oyuncu JenniferAniston, sosyalmedyadanherkese maskeçağrısı yaptı.Paylaşımında "Eğerinsan hayatınıönemsiyorsan lütfenmaskenitak"mesajıyazdı.Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. Dün yapılan 52 bin 313 testten 1192'si pozitif çıktı. Yaşamını yitiren 19 kişi ile toplam can kaybı 5 bin 150 oldu. İyileşen toplam hasta sayısı ise 175 bin 422'ye yükseldi.