ABD'li isimden flaş Kovid-19 açıklaması: Günlük vaka sayısı 100 bine çıkabilir

Coronavirüs salgını, dünyaya yayıldı. Salgını en ağır atlatan ülkelerden ABD'de dün bir rekor yaşandı. Son 24 saatte tam 50 bin pozitif vakaya rastlandı.
ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci ise korkutan açıklamayı yaptı: "Şu anki durumu değiştirmezsek günlük vaka sayısı 100 bine çıkabilir."
ÇOK GÜZEL MESAJ
ABD'li oyuncu Jennifer Aniston, sosyal medyadan herkese maske çağrısı yaptı. Paylaşımında "Eğer insan hayatını önemsiyorsan lütfen maskeni tak" mesajı yazdı.
YENİ VAKA SAYISI DÜŞTÜ
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. Dün yapılan 52 bin 313 testten 1192'si pozitif çıktı. Yaşamını yitiren 19 kişi ile toplam can kaybı 5 bin 150 oldu. İyileşen toplam hasta sayısı ise 175 bin 422'ye yükseldi.
ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci ise korkutan açıklamayı yaptı: "Şu anki durumu değiştirmezsek günlük vaka sayısı 100 bine çıkabilir."
ÇOK GÜZEL MESAJ
ABD'li oyuncu Jennifer Aniston, sosyal medyadan herkese maske çağrısı yaptı. Paylaşımında "Eğer insan hayatını önemsiyorsan lütfen maskeni tak" mesajı yazdı.
YENİ VAKA SAYISI DÜŞTÜ
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. Dün yapılan 52 bin 313 testten 1192'si pozitif çıktı. Yaşamını yitiren 19 kişi ile toplam can kaybı 5 bin 150 oldu. İyileşen toplam hasta sayısı ise 175 bin 422'ye yükseldi.