"İŞGAL, HUKUKA AYKIRIDIR. İSRAİLLİ SİVİLLER YAŞADIKLARI YERDEN ÇIKARILMALIDIR."

Açıklamada görüşlerine yer verilen Uluslararası Af Örgütü Orta Doğu ve Kuzey Afrika Bölgesel Direktör Yardımcısı Saleh Higazi, uluslararası hukukun bu konuya yaklaşımının "son derece net" olduğuna değinerek, "İşgal, hukuka aykırıdır. Buna benzer politikalar, bir bölgenin ve bu bölgede yaşayanların uluslararası hukuka göre işgal altında olduğunu belirleyen yasal statüsünü değiştirmez ve İsrail'in işgalci güç olarak yükümlülüklerini ortadan kaldırmaz. Daha ziyade, günümüz dünyasında yeri olmaması gereken orman kanunlarına işaret eder." ifadesini kullandı.