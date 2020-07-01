Trump reklamları çekti Zuckerbeg 90 milyar dolar zarara uğradı

ABD 40'tan fazla şirket, Trump'ın paylaşımlarını kaldırmayan Facebook'a tavır aldı. Sosyal medya platformundan reklamlarını çektiğini açıkladı. Facebook'un CEO'su Zuckerbeg tam 90 milyar dolar zarara uğradı.COVİD-19 salgını, ABD'de patladı. Vakalardaki artış durmadı. Demokratlar, ülke çapında bir maske yasağı için Başkan Donald Trump'a yönelik baskılarını artırdı.