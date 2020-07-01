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    • Dünya
    • 01.07.2020 Gazete
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    Trump reklamları çekti Zuckerbeg 90 milyar dolar zarara uğradı

    ABD 40'tan fazla şirket, Trump'ın paylaşımlarını kaldırmayan Facebook'a tavır aldı. Sosyal medya platformundan reklamlarını çektiğini açıkladı. Facebook'un CEO'su Zuckerbeg tam 90 milyar dolar zarara uğradı.

    Tavırbook
    ABD 40'tan fazla şirket, Trump'ın paylaşımlarını kaldırmayan Facebook'a tavır aldı. Sosyal medya platformundan reklamlarını çektiğini açıkladı. Facebook'un CEO'su Zuckerbeg tam 90 milyar dolar zarara uğradı.


    MASKE BASKISI
    COVİD-19 salgını, ABD'de patladı. Vakalardaki artış durmadı. Demokratlar, ülke çapında bir maske yasağı için Başkan Donald Trump'a yönelik baskılarını artırdı.
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