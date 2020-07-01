



COVİD-19'A KARŞI BAĞIŞIKLIK TEPKİSİ SAĞLADI

Öte yandan Profesör Gilbert, Covid-19 aşı çalışmaları sonucunda insan vücudunun virüse karşı bağışıklık sağlayacak doğru yanıtı verdiğini bildirdi. Sonuçlardan mutlu olduklarını belirten bilim insanı, üçüncü aşama deneylerinin 8 bin gönüllü üzerinde devam ettiğini söyledi. Gilbert, aşının hazır olacağı tarihin deney sonuçlarına bağlı olduğunu ve şu anda bir zaman çizelgesi veremeyeceğini söyledi.

Oxford Üniversitesi'nin hazırladığı AZD1222 adlı aşının dağıtımı AstraZeneca tarafından yapılacak. İngiltere merkezli firma, geçen ay 400 milyon doz aşının Almanya, Fransa ve Hollanda'ya dağıtımı için anlaştı. Öte yandan, aşının ilk 100 milyon dozunun öncelikli olarak üretici İngiltere'de, 400 milyon dozunun ise ABD'de dağıtımı iki ay önce kararlaştırılmıştı.

