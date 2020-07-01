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    • Dünya
    • 01.07.2020 Gazete
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    Gazeteci Trump’ın görüşmelerini yazdı: En çok telefon görüşmesi yaptığı lider Başkan Erdoğan

    Watergate Skandalı’nı ortaya ÇIKARIP Nixon’i düşüren ABD’li Gazeteci , ABD Başkanı ’ın görüşmelerini yazdı: Trump'la en çok telefon görüşmesi yapan lider Erdoğan'dı.

    Trump’ı golfte yakalıyordu
    Watergate Skandalı'nı ortaya ÇIKARIP Nixon'i düşüren ABD'li Gazeteci , ABD Başkanı 'ın görüşmelerini yazdı:




    Trump'la en çok telefon görüşmesi yapan lider Erdoğan'dı.
    Bazen haftada 2 kez arardı.
    , Türk istihbaratının Trump'ın yerini hep bildiğini düşünüyor.
    Çünkü Erdoğan onu bazen golf sahasında yakalıyordu.




    TRUMP HATTI
    Watergate skandalını ortaya çıkartan gazeteci Carl Bernstein, ABD Başkanı Trump'ın telefon görüşmelerine ilişkin detayları paylaştı! Trump'ın, İngiltere eski Başbakanı Theresa May için "zayıf", Almanya Başbakanı Merkel için "aptal" dediğini yazdı! Şu ifadeleri kullandı: "Trump, en çok Erdoğan'la görüşüyordu. Beyaz Saray, Türk istihbaratının Trump'ın yerini hep bildiğini düşünüyor. Çünkü Erdoğan onu bazen golf sahasında yakalıyordu. Trump, Erdoğan ve Putin'le görüşürken Obama ile Bush hakkında "Bir b.k bildikleri yok" derdi."



    Trump, Merkel için de 'Aptal' dedi.





    Trump, İngiltere eski Başbakanı May'i zayıflıkla eleştirdi.
    Haberler Dünya Gazeteci Carl Bernstein Trump’ın görüşmelerini yazdı: En çok telefon görüşmesi yaptığı lider Başkan Erdoğan
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