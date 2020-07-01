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    • Dünya
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    • 01.07.2020 22:04
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    'da ten ölenlerin sayısı 30 bine dayandı!

    'da yeni tip salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 18 kişinin hayatını kaybetmesiyle 29 bin 861'e çıktı. İyileşenlerin sayısı 275 artarak 76 bin 549'a yükseldi.

    Fransa'da ölü sayısı 30 bine dayandı!

    'da son 24 saatin rakamları açıklandı.

    VAKA SAYISI 202 BİN 70'E ULAŞTI
    Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 918 artışla 202 bin 70'e ulaştı.

    Kovid-19 nedeniyle 582'si yoğun bakımda olmak üzere 8 bin 336 kişinin hastanelerde tedavi gördüğü ülkede, iyileşenlerin sayısı 275 artarak 76 bin 549'a yükseldi.

    Yoğun bakımda bulunan hasta sayısı 84 gündür düşüyor.

    Fransa'da son 24 saatte 18 kişinin yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 29 bin 861'e çıktı.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
    Haberler Dünya Fransa'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 30 bine dayandı!
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