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    • Dünya
    • 30.06.2020 Gazete
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    Trump'a yeğen alarmı

    ABD Başkanı Trump'ın yeğeni Mary Trump'ın (55) kaleme aldığı 'Aşırı Fazla ve Hiç Yeterli Değil: Ailem Dünyanın En Tehlikeli Adamını Nasıl Yarattı' kitabının çıkmasına sayılı günler kaldı. İşte Takvim Gazetesi’nin 30 Haziran 2020 tarihli dünya sayfalarından derlediğimiz haberler…

    Yeğen alarmı
    ABD Başkanı Trump'ın yeğeni Mary Trump'ın (55) kaleme aldığı 'Aşırı Fazla ve Hiç Yeterli Değil: Ailem Dünyanın En Tehlikeli Adamını Nasıl Yarattı' kitabının çıkmasına sayılı günler kaldı. Trump ailesinin sırlarını ortaya döken kitap şimdiden gerginlik yarattı! Trump, özel hayatının yer aldığı kitabın yayınlanmaması için mahkemeye dilekçe yazdı.


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