Trump'a yeğen alarmı

ABD Başkanı Trump'ın yeğeni Mary Trump'ın (55) kaleme aldığı 'Aşırı Fazla ve Hiç Yeterli Değil: Ailem Dünyanın En Tehlikeli Adamını Nasıl Yarattı' kitabının çıkmasına sayılı günler kaldı. Trump ailesinin sırlarını ortaya döken kitap şimdiden gerginlik yarattı! Trump, özel hayatının yer aldığı kitabın yayınlanmaması için mahkemeye dilekçe yazdı.NASA ticarete başladı. Şişesi 15 dolardan Uzay Kokusu çıkardı. Sırada Ay Parfümü var...