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    • Dünya
    • 30.06.2020 22:21
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    • 30.06.2020 22:21
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    'da son rakamları dikkat çekti! Ölenlerin sayısı...

    'da yeni tip (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 30 artarak 29 bin 843'e çıktı. Ülkede virüs bulaşan kişi sayısı ise son 24 saatte 541 artışla 201 bin 152'ye ulaştı.

    Fransa'da dikkat çeken rakamlar

    'da yeni tip (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 29 bin 843'e çıktı.

    VAKA SAYISI 201 BİN 152'YE ULAŞTI
    Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 541 artışla 201 bin 152'ye ulaştı.

    Kovid-19 nedeniyle 602'si yoğun bakımda olmak üzere 8 bin 536 kişinin hastanelerde tedavi gördüğü ülkede, iyileşenlerin sayısı 76 bin 274'e yükseldi.

    Yoğun bakımda bulunan hasta sayısı 83 gündür düşüyor.

    Fransa'da son 24 saatte 30 kişinin yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 29 bin 843'e çıktı.

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