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    • Dünya
    • 30.06.2020 22:43
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    • 30.06.2020 22:43
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    'de salgını nedeniyle her gün ortalama 1033 kişi öldü

    Yeni tip (Kovid-19) salgınından en fazla etkilenen ülke konumunda bulunan 'de vaka sayısı 2 milyon 670 bine yaklaştı, ölü sayısı ise 129 bini geçti.

    ABD'de korkutan bilanço! Ortalama 1033 kişi öldü

    CNN'in John Hopkins Üniversitesi verilerini baz alarak derlediği istatistiksel bilgilere göre , Kovid-19 salgınında dünyada en ağır bilanço ödeyen ülke konumunda bulunuyor.

    SALGINDA HER GÜN ORTALAMA 1033 KİŞİ ÖLDÜ
    ABD'de toplam vaka sayısının, sıralamada kendisinden sonra gelen , ve 'nın toplam vaka sayısından daha fazla olduğu gözleniyor. Dünyadaki Kovid-19 vakalarının yüzde 25'i ABD'de kaydedildi.

    ABD'de salgının ilk görüldüğü şubattan bu yana günde ortalama 1033 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

    Ölümlerin yüzde 79'u 65 ve üstü içinde gerçekleşirken, yüzde 18'i 40-64 yaş grubu ve geri kalan yüzde 3'ü de 39 yaş ve altı grubunda gerçekleşti.

    ABD'DE KOVİD-19'DAN ÖLENLER 1950 SONRASI SAVAŞLARDA ÖLENLERİN TOPLAMINI GEÇTİ
    ABD'de Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin toplamı, ülkenin 2. Dünya Savaşı'ndan sonra girdiği Kore, Vietnam, ve savaşında hayatını kaybedenlerin toplam sayısını geçti.

    Kore'de 37 bin, Vietnam'da 58 bin, Afganistan'da 2 bin 353 ve Irak'ta 4 bin 431 ile toplam 101 bin 784 asker kaybeden ABD'de, son 4 ayda Kovid-19'dan ölenler ise 129 bini geçti.

    Buna göre, Kovid-19 salgınında ABD'de söz konusu savaşlara kıyasla Vietnam'dakinin 2,2 katı, Kore'dekinin 3,4 katı, Irak'takinin 28 katı ve Afganistan'dakinin 51 katı kişi hayatını kaybetti.

    KOVİD-19 BAĞLANTILI EN FAZLA ÖLÜM SİYAHİ TOPLUM İÇİNDE
    Kaiser Aile Vakfı verilerine göre, 43 eyalette bulunan bakımevlerinde yaklaşık 254 bin kişi Kovid-19 virüsüne yakalandı, şimdiye kadar 52 binden fazla kişi bakımevlerinde hayatını kaybetti.

    Etnik temelde ise ABD nüfusunun yüzde 12'sine tekabül eden Afrikan-Amerikalıların Kovid-19 salgınındaki can kaybı oranı yüzde 25'e yaklaştı.

    Siyahi toplum şimdiye kadar yaklaşık 27 bin ölümle beyazlara kıyasla 2,3 kat daha fazla Kovid-19 bağlantılı can kaybı yaşadı.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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