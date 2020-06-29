Pakistan'ın Karaçi şehrindeki Menkul Kıymetler Borsası binasına düzenlenen saldırıda iki kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Saldırganlar, ana kapıya el bombası atarak saldırıyı başlattıktan sonra gelişigüzel ateş açarak binaya girdiler.

Pakistan polisinin açıklamasına göre, dört teröristten üçü öldürülürken, birinin hala binanın içerisinde olduğu bildirildi. Polis çevreyi boşaltıp güvenlik çemberine alırken, yaralılar çevre hastanelere kaldırıldı.

Kaç saldırgan olduğu henüz tespit edilemezken yerleşkenin etrafı ağır silahlı polislerce kuşatıldı.