



Aşılar öncelikle hayvan deneylerinde kullanılırken insanlar üzerinde denenmesi esas aşama ve ancak bu aşamayı geçen aşılar dünyada kullanım için üretilip dağıtılabilecek.

Salgının dünyaya yayıldığı ülke olan Çin'de aşı çalışmaları devam ederken bugün gelen bir haber umut verici olarak nitelendirildi.