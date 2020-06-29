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    • 29.06.2020 14:40
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    Son dakika: 'da pazar yerine sonucu 23 sivil öldü

    Son dakika haberi... 'ın güneyindeki Helmand vilayetinde bir pazar yerine düzenlenen da 23 sivil hayatını kaybetti, 15 sivil yaralandı.

    Afganistan'da pazar yerine bombalı saldırı!

    Helmand Valiliği, Sangin ilçesinin "Kuhne Bazar" pazar yerine önce 4 roket mermisinin isabet ettiğini, ardından kalabalığın arasında bomba yüklü araçla saldırı düzenlendiğini açıkladı.

    Saldırılarda ilk belirlemelere göre 23 sivilin yaşamını yitirdiği ifade edilen açıklamada, 15 sivilin de yaralandığı bildirildi.

    Açıklamada, saldırıların Taliban tarafından gerçekleştirildiği öne sürüldü.

    Helmend Vilayeti'ndeki bombalı saldırı sonucu insanların paramparça olmuş cesetleri görüntülendi.

    Görgü tanıkları saldırıların halkın pazarda alışveriş yaptığı sırada düzenlendiğini söyledi.

    Saldırıları henüz üstlenen olmadı.

    Helmand'ın Sangin ilçesinin çoğu bölgesi Taliban kontrolünde bulunuyor.

    Son dakika haberinin ayrıntıları birazdan...
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