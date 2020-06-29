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    • Dünya
    • 29.06.2020 Gazete
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    Ölen eşinin organlarıyla hayatı kurtulan adama 15 yıl sonra kendi böbreğini de verdi

    'de ölen 'ın bağışlanan organlarıyla adında bir kişi kurtarıldı. Aradan geçen 15 yılın ardından bağışlanan böbrek de yetersiz kaldı. Bu kez Bryan'ın eşi böbreğini bağışladı.

    Koca yürek
    ABD'de ölen 'ın bağışlanan organlarıyla adında bir kişi kurtarıldı. Aradan geçen 15 yılın ardından bağışlanan böbrek de yetersiz kaldı. Bu kez Bryan'ın eşi böbreğini bağışladı. Granger'i tekrar kurtardı. İlk başta birbirlerine mektup ve kartpostal yollayan ikili, daha sonra arkadaş oldu. Terri, Granger ile ilk telefon konuşmasında sanki onu hayatı boyunca tanıyormuş gibi hissettiğini belirtti. medyasına konuşan Granger, başta Terri'nin teklifinin şaka olduğunu düşündüğünü belirtti. Granger, şu anda vücudunda hem Terri 'ın hem de ölen eşi Bryan Herrington'ın böbreklerini taşıyor.



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