Ölen eşinin organlarıyla hayatı kurtulan adama 15 yıl sonra kendi böbreğini de verdi

ABD'de ölen Bryan Herrington'ın bağışlanan organlarıyla Jeffrey Granger adında bir kişi kurtarıldı. Aradan geçen 15 yılın ardından bağışlanan böbrek de yetersiz kaldı. Bu kez Bryan'ın eşi Terri Harrington böbreğini bağışladı. Granger'i tekrar kurtardı. İlk başta birbirlerine mektup ve kartpostal yollayan ikili, daha sonra arkadaş oldu. Terri, Granger ile ilk telefon konuşmasında sanki onu hayatı boyunca tanıyormuş gibi hissettiğini belirtti. ABD medyasına konuşan Granger, başta Terri'nin teklifinin şaka olduğunu düşündüğünü belirtti. Granger, şu anda vücudunda hem Terri Herrington'ın hem de ölen eşi Bryan Herrington'ın böbreklerini taşıyor.