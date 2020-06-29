Nijerya Hastalık Kontrol Merkezinden (NCDC) yapılan açıklamada, ülkeyi etkisi altına alan salgında başkentin yanı sıra Edo, Ebonyi, Ondo ve Bauchi başta olmak üzere 27 eyalette 1036 vakanın tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, salgında sene başından bu yana yaşamını yitirenlerin sayısının 216'ya yükseldiği kaydedildi.

Her yıl kurak dönemin yaşandığı kasım-mayıs aylarında yükselişe geçen Lassa ateşi salgınında 2019'da 129 kişi ölmüştü.