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    • Dünya
    • 29.06.2020 18:26
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    • 29.06.2020 18:26
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    , ırkçılığa karşı Formula 1'de siyah araçla yarışacak

    Formula 1 takımlarından , ırkçılığa karşı başlatılan kampanya kapsamında bu sezon siyah renkli araçla yarışacak. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelenen Formula 1 'nda ilk yarış, 5 Temmuz'da Avusturya'da yapılacak.

    Mercedes'ten ırkçılığa karşı hamle!

    Formula 1 takımlarından , ırkçılığa karşı başlatılan kampanya kapsamında bu sezon siyah renkli araçla yarışacak.

    Mercedes'ten yapılan açıklamada, "Siyahilerin hayatı değerlidir" kampanyası hatırlatılarak, takımın her türlü ırkçılığa ve ayrımcılığa karşı durduğu belirtildi.



    IRKÇILIĞI BİTİRİN
    Takımın bu kapsamda 2020 sezonu için bazı değişikliklere gittiği, geleneksel gümüş rengi yerine siyah renkli araçla yarışılacağı ve araçta "Irkçılığı bitirin" yazısının yer alacağı kaydedildi.

    Mercedes pilotu , ABD'de siyahi George Floyd'un polis tarafından öldürülmesinin ardından Formula 1'de ırkçılığa sessiz kalanlara tepki göstermişti.

    Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelenen Formula 1 'nda ilk yarış, 5 Temmuz'da Avusturya'da yapılacak.


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