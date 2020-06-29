Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 29.06.2020 16:33
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 29.06.2020 16:34
    ABONE OL

    İngiltere 'in kaldığı şatonun duvarına asılan ilan şaşırttı

    İngiltere 'in İskoçya'daki 'nun duvarına bir ilan asıldı. Yetkililer, lerin sıkça gezdiği şatonun duvarına tuvalet ihtiyacını giderdiği gerkeçesiyle "İhtiyacınızı, Şato'dan 30 metre ileride giderin" sözlerini içeren ilan asıldı.

    İngiltere Kraliçesi'nin şatosundaki ilan şaşırttı!

    İngiltere 'in İskoçya'daki 'nun duvarına ilginç bir ilan asıldı. Yetkililer, lerin sıkça gezdiği şatonun duvarına tuvalet ihtiyacını giderdiği gerkeçesiyle "İhtiyacınızı, Şato'dan 30 metre ileride giderin" sözlerini içeren ilan asıldı.

    Elizabeth'in İskoçya'nın Aberdeen kentinde bulunan ve bir doğa harikası olan Balmoral Şatosu'nun başı bugünlerde doğa gezginleriyle dertte. Kraliçe'nin kış aylarında kaldığı aile şatosunun yetkilileri, şato ve çevresinde tuvalet ihtiyacını açık havada giderenleri uyardı. Açıklamada "İşemek istiyorsanız lütfen 30 metre ilerdeki ırmak veya küçük gölleri kullanın. Diğer ihtiyaçlarınızı gidermek için binalardan, patikalardan, su kaynaklarından ve hayvan çiftliklerinden mümkün olduğunca uzağa gidin" denildi.

    Haberler Dünya İngiltere Kraliçesi Elizabeth'in kaldığı şatonun duvarına asılan ilan şaşırttı
    Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
    Tüm Dünya Haberleri