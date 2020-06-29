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    • 29.06.2020 20:49
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    • 29.06.2020 20:52
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    'dan yeni hamle! le bağlantılı 59 mobil uygulamayı yasakladı

    'ın le bağlantılı , We chat'in de aralarında bulunduğu 59 mobil uygulamaya yasak getirdiği bildirildi. Hindistan'dan yapılan açıklamada söz konusu uygulamaların kullanıcıların bilgilerine erişiminin bulunduğu ve Hindistan halkının kişisel bilgilerini başka ülkelerin ve kişilerin kullanımına sunabileceği kaydedildi.

    Hindistan'dan Çin'e karşı 'mobil uygulama' hamlesi

    'ın le bağlantılı 59 mobil uygulamaya yasak getirdiği bildirildi.

    Hindustantimes'ın haberine göre, Hindistan İletişim, Elektronik ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı, ulusal güvenlik gerekçesiyle Çinle irtibatlı 59 cep telefonu uygulamasını yasakladı.

    Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, engellenen Çin menşeli 59 uygulamanın "Hindistan'ın egemenliği, bütünlüğü, savunması, güvenliği ve kamu düzenine karşı zararlı faaliyetlerde bulunduğu" belirtildi.

    TİKTOK VE WE CHAT DE YASAKLANDI
    Hindistan tarafından yasak getirilen Çinli uygulamalar arasında , CamScanner, Share it, We chat, UC tarayıcı, Xender ve Clean-master da bulunuyor.

    Söz konusu uygulamaların kullanıcıların bilgilerine erişiminin bulunduğu ve Hindistan halkının kişisel bilgilerini başka ülkelerin ve kişilerin kullanımına sunabileceği kaydedildi.

    Çinli teknoloji şirketleri, kullanıcı bilgilerinin gizliliğini ihlal etmekle suçlanıyor.

    'de "kullanıcı bilgilerinin gizliliğini ihlal ederek bunları el altından Çin'e sattığı" iddiasıyla sosyal paylaşım sitesi TikTok'a dava açılmıştı.

    ABD Başkanı 'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien ise Çin bağlantılı şirketlerin komünist partisinin çıkarlarına hizmet ettiğini iddia etmişti.

    O'Brien, Çin teknoloji şirketleri vasıtasıyla Komünist Parti'nin kullanıcıların hareketleri, satın alma davranışları, sağlık bilgileri, sosyal medya gönderileri ve kişisel bilgilerini topladığını öne sürmüştü.

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