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    • 30.06.2020 00:17
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    'nde Kovid-19 vaka sayısı 144 bini geçti

    'nde yeni tip (Kovid-19) vaka sayısı 144 bin 264'e yükseldi. Hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 529 oldu. Güney Afrika Cumhuriyeti, Afrika'da en fazla Kovid-19 vakasının görüldüğü ülke olmayı sürdürüyor.

    Güney Afrika Cumhuriyeti'nde vaka sayısı artıyor

    , Afrika'da en fazla Kovid-19 vakasının görüldüğü ülke olmayı sürdürüyor.

    Güney Afrika Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 6 bin 130 kişide Kovid-19 tespit edildi.

    Kovid-19 vakalarından 68 bin 925'i iyileşti. Hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 529 oldu.

    Bugüne kadar toplam 1 milyon 596 bin 995 test yapıldı.

    Vaka sayısının 144 bin 264'e yükseldiği ülkede en fazla vaka ve ölüm Western Cape bölgesinde görülürken, en az vaka ve ölüm Northern Cape bölgesinde kaydedildi.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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