Haberde, 83 milyon nüfusta 200 binden az pozitif vakayla Türkiye'nin koronavirüsle başarılı bir şekilde mücadele eden ülke olarak öne çıktığı vurgulandı.

Türkiye'nin başarısının hastanelerde de kendini gösterdiği belirtilen haberde, İstanbul Tıp Fakültesi Cerrahpaşa Hastanesi'nin Kovid-19 ile mücadelede en faal hastanelerden biri olduğu, bu hastanenin yoğun bakım ünitesinde artık sadece 7 hastanın bulunduğu ancak salgının en yüksek olduğu zamanda bile dolup taşmadığı kaydedildi.

"Erken tanı önemli oldu"

Türkiye'deki hastanelerin tüm hastalarla ilgilenme kapasitesine sahip olduğu vurgulanan haberde, hastalığın ileri aşamasındaki hasta akınından kaçınmak için Türkiye'nin salgınla mücadele yönteminin önemli özelliklerinden birinin de "erken tanı" olduğuna dikkat çekildi.

İstanbul Tıp Fakültesi Profesörü Nuri Aydın'ın "Hastanenin kapıları herkese açık. Sınır yok. En ufak bir sorununuz, en ufak bir şüpheniz varsa, hastaneye gidebilirsiniz. Bu en önemli nokta." ifadelerine de haberde yer verildi.

"Sağlık turizminde daha fazla öne çıkacak"

Haberde, aynı zamanda tedavi tercihinde daha fazla serbestliğe sahip olduğu belirtilen Türkiye'deki hastanelerin koronavirüsle mücadelede elde edilen iyi sonuçların da etkisiyle sağlık turizminde daha fazla öne çıkacağı dile getirildi.

Türkiye'nin son yıllarda, sağlık sektörüne en fazla yatırım yapan OECD ülkelerinden biri olduğu belirtilen haberde, Türkiye'nin sağlık turizminden 2018'de yaklaşık olarak 1,5 milyar avro gelir elde ettiği bilgisi paylaşıldı.