Filistin Sivil İşler İdaresi Başkanı Hüseyin eş-Şeyh, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Yüzyılın Anlaşması" olarak isimlendirdiği sözde Orta Doğu Barış Planı çerçevesinde Filistinlilere diyalog çağrısı yapan İsrail Başbakanı Netanyahu'ya cevap verdi.

Aynı zamanda Fetih Hareketi Merkez Konsey üyesi olan Şeyh açıklamasında, "Topraklarımızdan bir karışın bile ilhak edilmesi, siyasi çözümün ilhak tanklarının paletleri altında ölmesi demektir." dedi.

İlhakın gerçekleşmesi durumunda İsrail-Filistin barış müzakere sürecinin yok olacağına işaret eden Şeyh, "Meydan okuyoruz. Netanyahu, ilhaktan sonra müzakere edecek tek bir Filistinli bulamayacaktır. İsrail tüm Filistinlilerce, bölge ülkelerince ve uluslararası toplumca reddedilen bir işgalci güç olarak kalmaya devam edecektir." ifadelerini kullandı.

İsrail Başbakanı Netanyahu, dün akşam ABD merkezli İsrail İçin Hristiyan Birliği Derneği'ne (CUFI) gönderdiği mesajında, ABD Başkanı Trump'ın sözde Orta Doğu Barış Planı'na işaret ederek Filistinlilere bu çerçevede diyalog çağrısı yapmıştı.