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    • 29.06.2020 10:35
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    Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri : üzerinde kurulan komplo çok büyük

    Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Ali Muhyiddin el-, üzerinde büyük bir komplo kurulduğu uyarısında bulunarak, akil insanlara ülkeyi kurtarma çağrısı yaptı. Karadaği ayrıca Yemen hükümetinin, 'dan ülkeyi yönettiğini, lerin Sana ve diğer kentlerde kontrolü elinde bulundurduğunu, tarafından desteklenen güneydeki illerin çoğunu ele geçirdiğini, ülkede yabancı güçlere bağlı milisler olduğunu, bunun yanı sıra ülke ekonomisinin de tamamen çöktüğünü belirtti.

    Karadaği: Komplo çok büyük

    , yaptığı yazılı açıklamada, "Mutlu Yemen'in en sefil ülke olması, birlik halindeki Yemen'in parçalanması, cömert Yemen halkının yoksulluk ve açlıkla mücadele eder hale gelmesi isteniyor." ifadesini kullandı.

    "ÇOK GEÇ OLMADAN..."

    Ülkenin akil insanlarının, bu duruma ivedilikle müdahale etmemesi durumunda akıbetinin çok vahim olacağı uyarısı yapan Karadaği, "Kurulan komplo çok büyük. Yemen'i sevenler, akil insanlardan vakit çok geç olmadan birlik olup Yemen'i korumasını bekliyor." dedi. Karadaği, halkının içinde bulunduğu bu müşkül durumdan çıkmasına yardımcı olmanın dini bir yükümlülük olduğunu kaydetti.

    "ÜLKE EKONOMİSİ TAMAMEN ÇÖKTÜ"

    Karadaği ayrıca Yemen hükümetinin, 'dan ülkeyi yönettiğini, lerin Sana ve diğer kentlerde kontrolü elinde bulundurduğunu, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından desteklenen Güney Geçiş Konseyi'nin (GGK) güneydeki illerin çoğunu ele geçirdiğini, ülkede yabancı güçlere bağlı milisler olduğunu, bunun yanı sıra ülke ekonomisinin de tamamen çöktüğünü vurguladı.

    'ya bağlı silahlı unsurlar, 19 Haziran'da hükümet güçlerinin çekilmesinin ardından Adası'nın merkezi Hadibu'daki emniyet binası ve yerel yönetim binalarında kontrolü ele geçirmişti.

    Yemen hükümeti ise GGK güçlerinin, Sokotra'da darbe gerçekleştirdiğini duyurmuştu.

    'nin desteklediği GGK, ülkenin güneyinin kuzeyinden ayrılması için Yemen hükümetine karşı silahlı isyan başlatmış ve 26 Nisan'da güney illerinde sözde özerklik ilan etmişti.

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