Peki Mısır ordusunun askeri kapasitesi ne? 440 bin muvazzaf askeri bulunan Mısır ordusunda, 4 bin 295 tank ve 11 bin 700 zırhlı araç bulunuyor. Globalfirepower'ın açıkladığı rakamlara göre 303 saldırı-önleme uçağı ve 375 helikopteri bulunan Mısır ordusnun ayrıca 7 fırkateyn ve 8 denizaltısı bulunuyor.

ORSAM Başkan Yardımcısı İsmail Numan Telci, 2013'deki askeri darbeden sonra Cumhurbaşkanı Sisi'nin Rusya, Almanya ve Fransa'dan savunma sanayi ithal etse de, Mısır'ın henüz sert bir güç olamadığının altını çiziyor.