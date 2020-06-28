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    • 28.06.2020 14:46
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    'da koronavirüse rağmen yapıldı!

    'da lerin u 74 gün aranın ardından bugün yapılıyor. Fransızlar yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında na gitti.

    Koronavirüs gölgesinde seçim!

    'da lerin u 74 gün aranın ardından bugün yapılıyor. Fransızlar yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında na gitti.

    Fransa'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını engeline takılan yerel lerin ikinci turu bugün yapılıyor. Virüsün ilk yayıldığı panik ortamında yapılan ilk tur seçimlerde katılım oranı, yüzde 45 seviyesinde kalmıştı. İkinci turda hükümet, katılım oranının artması amacıyla sıkı önlem aldı. Sosyal mesafe kuralına uyan Fransızlar, maske takarak sandık başında oy kullandı. Sandık başına gelen seçmenlerden bazıları imza için kendi kalemini getirdi. Her seçmen arasında 1 metre mesafe bırakıldı. Yaşlılar ve hastalar ise vekalet yoluyla oyunu kullandı.

    İLK TURU 15 MART'TA YAPILMIŞTI

    Fransa'da yerel seçimlerin ilk turu 15 Mart'ta yapılmıştı. Ülkenin en büyük kentleri , Marsilya ve 'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un kurucusu olduğu Cumhuriyet Yürüyüşü Hareketi'nin adayları ilk turu kazanamamıştı. İlk turda yüzde 50'nin üzerinde oy alan belediye başkanı ikinci turda yer almıyor.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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