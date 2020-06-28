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    • Dünya
    • 28.06.2020 13:17
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    • 28.06.2020 13:17
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    Alman hükümetinden skandal karar! Koronavirüs nedeniyle tahliye ettiği vatandaşlarından para alacak!

    İlk olarak ’de ortaya çıkan koronavirüs nedeniyle vatandaşlarını ülkeye getiren Alman hükümeti tahliyenin ardından getirdiği vatandaşlarına fatura çıkardı. Alman hükümeti tahliye ettiği vatandaşlarından mesafeye göre ücret talep edecek. Dünya bu skandalı konuşurken dünyanın dört bir yanındaki vatandaşlarını karşılıksız getiren bir kez daha farkını gösterdi.

    Tahliye ettiği vatandaşlarından para alacak!

    Koronavirüs salgınında dünya genelinde ikinci dalga endişesi baş göstermişken, her fırsatta sosyal devlet anlayışıyla övünen Alman hükümetinden şaşırtıcı bir hamle geldi.

    Geçtiğimiz mart ayında salgının patlak vermesinin ardından yurt dışında birçok noktada sıkışıp kalan 240 binin üzerinde Alman vatandaşı, hükümet tarafından tahliye edilmişti.

    FATURALAR KESİLMEYE BAŞLADI
    , çok tartışılacak bir karara imza attı. Alman 'ndan yapılan açıklamaya göre, ücretsiz sanılan bu tahliye kampanyasının ardından vatandaşlara "fatura" kesilmesi öngörüldü.

    Dışişleri Bakanlığı'ndan kiralanan uçaklarla evlerine getirilen Almanlara, 200 ila 100 euro arasında ücret tahsil edileceği açıklandı. Tahilye maliyetinin en az yüzde 40'ının karşılanması beklenen kampanyada, vatandaşların alındığı noktalara göre de ücret tarifesi olacak.

    Sadece uçakla değil, kara yoluyla da getirilen vatandaşlar, bu uygulamaya dahil edilecek.

    MESAFEYE GÖRE TAHLİYE PARASI
    Ensonhaber'in Hükümet, Kanarya Adaları, gibi rotalardan yapılan tahliye işlemleri i uçuşlar için 200 euro tahsil ederken, ve Asya'dan geri dönenlerden 600, ve 'dan geri getirilenlerden ise 1000 euroluk "yolculuk" ücreti alacak.

    Alman hükümetinin uyguladığı bu politika, vatandaşları şaşkına çevirmişken, bir şirketmişçesine "mesafeye göre ücret" uygulaması, eleştiri oklarının da hedefine oturdu.

    TÜRKİYE'DE TAHLİYELER...
    ise dünya üzerinde kendi vatandaşını tahliye eden ülkeler sıralamasında başta yer alıyor. Türkiye benzer uygulamaya sadace seferlerinde imza attı.

    Devlet, kendi imkanlarıyla tahliye ettiği vatandaşlarından ise ücret talep etmedi.

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