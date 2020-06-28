ABD, koronavirüs salgınının en kötü etkilediği ülke olmaya devam ediyor. En ağır bilançonun yaşandığı ABD'de aktif vaka ve ölüm sayıları dünyanın her yerinden fazla.
Resmi vaka sayılarının 2.5 milyonu geçtiği ABD'de, güney eyaletlerinden Florida ve Teksas'ta rekor günlük vaka sayıları kaydedildi. Bunun üzerine bu eyaletlerin valileri iş yerleri ve işletmeler için sıkı tedbirleri tekrar devreye sokmaya karar verdi.
Cuma günü 9 bin vakanın tespit edildiği Florida'da, Cumartesi günü bu rekor da aşıldı ve 9 bin 500 kişiye Covid-19 tanısı kondu.
Bu iki eyaletteki bazı şehirlerde, yoğun bakım servisleri tam kapasite ile hizmet vermeye çalışıyor. Teksas'ta eyaletin bazı büyük şehirlerinde, kırmızı alarm verilmiş durumda. Teksas Valisi Greg Abbott, barların açılmasında hızlı davranıldığını kabul etti.
Ülke genelinde de Cuma günü vaka sayısı 45'ini aşarak rekor kırdı. Cumartesi günü de 41 günlük vaka sayısı açıklandı. ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Başkanı Dr. Anthony Fauci ise ülkede 'ciddi bir problem' olduğunu söylüyor.
FLORİDA'DA NELER OLUYOR?
Florida'da da şu ana kadar toplam 132,000 vaka kaydedildi. 3 bin 300 kişi hayatını kaybetti.
Güney ve batı eyaletlerinin birçoğu da normalleşme süreci başladığından beri rekor vaka artışları bildiriyor. Son haftalarda başka bölgelerden bu eyaletlere insanların akın etmesinin vaka sayısındaki artışta etkili olabileceğine dikkat çekiliyor.
Cuma günü Florida Valisi Ron DeSantis de yeni tedbirleri açıkladı ve sosyal mesafe kuralına uyulmadığı için eyalette bulunan barların içinde alkol servisinin yasaklandığını açıkladı.
NORMALLEŞME PLANLARI ASKIDA
Teksas, Florida ve Arizona eyaletleri normalleşme planlarını geçici bir süre daha durduracaklarını açıkladı.
YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİ DOLDU!
Rekor vaka artışı gören bir diğer eyalet Teksas'ta ise Vali Greg Abbott barların kapanması gerektiğini söyledi. Restoran kapasiteleri ise yarıya düşürüldü. Houston Belediye Başkanı yoğun bakım ünitelerinin dolduğunu açıkladı.
Mississipi Tıp Merkezi'ndeki Dr. Alan Jones, durum için "Aşırı kaygı verici" yorumunu yaptı ve ekledi: "Şu anki gidişattan ve önümüzdeki haftalarda olabileceklerden çok kaygılıyız."
Teksas'ta son bir haftada yapılan koronavirüs testlerinin yüzde 10'u pozitif çıktı
ABD'DE KORONAVİRÜSTE SON DURUM
Johns Hopkins Üniversitesi'nin verilerine göre 26 Haziran'da ABD'de de toplam vaka sayısı 2 milyon 483 bin 516'ya ulaştı. Ülke genelindeki günlük vaka artışı 40 bine yükseldi. Yaygın Covid-19 testleri bazı bölgelerde vaka artışını yavaşlatmış olsa da diğer bölgelerde virüsün yayılımı hızlanıyor.
Sağlık uzmanları gerçek vaka sayısının açıklanandan 10 kat daha yüksek olduğunu tahmin ediyor. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) 20 milyon Amerikalının enfekte olmuş olabileceğini söylüyor.
CDC'nin başkanı Dr Robert Redfield, özellikle güney ve batı eyaletlerinde görülen vaka artışlarının gençlerdeki Covid-19 pozitif tanılardan kaynaklandığını belirtti. Beyaz Saray ise salgının ülke genelinde dengede tutulduğunu savundu.
'ABD'DE DURUM CİDDİ'
BBC Türkçe'de yer alan habere göre, ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Başkanı Dr. Anthony Fauci ise ülkede 'durumun ciddi' olduğu görüşünde. İki ay sonra ilk Beyaz Saray brifinginde konuşan Dr. Fauci özellikle belirli bölgelerdeki vaka sayılarındaki artışın "tedbir ve kısıtlamaların belki biraz fazla erken kaldırılmasına" ve insanların kurallara uymaması'na bağlı olabileceğini dile getirdi.
Fauci "İnsanlar başkalarına hastalık bulaştırıyor. Bir süre sonra siz de savunmasız birine bulaştıracaksınız" diye konuştu.