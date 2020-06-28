Ülke genelinde de Cuma günü vaka sayısı 45'ini aşarak rekor kırdı. Cumartesi günü de 41 günlük vaka sayısı açıklandı. ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Başkanı Dr. Anthony Fauci ise ülkede 'ciddi bir problem' olduğunu söylüyor.

FLORİDA'DA NELER OLUYOR?

Florida'da da şu ana kadar toplam 132,000 vaka kaydedildi. 3 bin 300 kişi hayatını kaybetti.

Güney ve batı eyaletlerinin birçoğu da normalleşme süreci başladığından beri rekor vaka artışları bildiriyor. Son haftalarda başka bölgelerden bu eyaletlere insanların akın etmesinin vaka sayısındaki artışta etkili olabileceğine dikkat çekiliyor.