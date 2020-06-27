ABD'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 127 bin 673'e yükseldiği duyuruldu. Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ülkede bugüne kadar toplamda 2 milyon 554 bin 448 vakanın tespit edildiği, bunlardan 1 milyon 68 bin 868'inin iyileştiği belirtildi.







Ülkede, 1 milyon 357 bin 907 aktif vaka bulunuyor.