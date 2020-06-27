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    • 27.06.2020 17:15
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    : Salgının merkezi ’de koronavirüsten ölenlerin sayısı 127 bin 673’e ulaştı

    haberi... 'de Kovid-19 salgını nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 850 artarak 127 bin 673'e yükseldi. Ülkede, 1 milyon 357 bin 907 aktif vaka bulunuyor.

    ABD’de korona kabusu! 24 saat içinde...

    'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 127 bin 673'e yükseldiği duyuruldu. 'ndan yapılan açıklamada, ülkede bugüne kadar toplamda 2 milyon 554 bin 448 vakanın tespit edildiği, bunlardan 1 milyon 68 bin 868'inin iyileştiği belirtildi.



    Ülkede, 1 milyon 357 bin 907 aktif vaka bulunuyor.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
    Haberler Dünya Son dakika: Salgının merkezi ABD’de koronavirüsten ölenlerin sayısı 127 bin 673’e ulaştı
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