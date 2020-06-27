Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 27.06.2020 12:24
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 27.06.2020 12:26
    ABONE OL

    Ofisinin 9 personeline daha teşhisi konuldu

    Ofisinin 9 çalışanına daha yeni tip (Kovid-19) teşhisi konulmasıyla bu birimde virüs bulaşanların sayısı 17'ye yükseldi.

    Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı'nda virüs paniği

    Basın Merkezinden yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Sooronbay 'un ziyaretinde kendisine eşlik eden heyet üyelerinde Kovid-19'a rastlanmasının ardından Cumhurbaşkanlığı Ofisinin tüm çalışanlarına test yapıldığı belirtildi.

    Cumhurbaşkanı İdaresi Başkanı Dosalı Esanaliyev dahil 9 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle Cumhurbaşkanlığı Ofisinde vaka sayısının 17'ye çıktığı bildirildi.

    Test sonucu negatif çıkan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov'un karantinada olduğu ve çalışmalarına uzaktan devam ettiği duyurulmuştu.

    Haberler Dünya Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı Ofisinin 9 personeline daha koronavirüs teşhisi konuldu
    Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
    Tüm Dünya Haberleri