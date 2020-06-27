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    • 27.06.2020 10:22
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    • 27.06.2020 10:28
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    'in, insanı olan Türk 134 yaşına girdi

    li yetkililerin vatandaşı olarak kabul ettiği adlı Türk ın doğum günü, 'nde kutlandı.

    Çin'in en yaşlı insanı bir Türk

    Çin'de 1886'da doğduğu iddia edilen Almihan Seyiti'nin, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki sevdikleriyle 134'üncü yaş günü kutlandı. Üç katlı pastayla yeni yaşını kutlayan asırlık kadına olan ilgi ise her geçen gün artıyor.

    Almihan Seyiti'nin ülkedeki en yaşlı vatandaş olduğunu iddia ediliyor. Yetkililer, Seyiti'nin doğum kayıtlarını incelemeye aldı.Yetkililerin iddiaları ispatlaması üzerine Seyiti'nin dünyada yaşayan en yaşlı kişisi olarak kayıtlara geçeceği ifade ediliyor.

    Guinness Rekorlar Kitabı'na göre, Seyiti'nin dünyanın en yaşlı insanı olan Japonya'daki Kane Tanaka'dan (117) 17 yaş büyük olabileceği tahmin ediliyor.

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