ABD'nin prestijli gazetelerinden New York Times'tan çarpıcı iddia geldi. New York Times'daki habere göre, ABD'nin, suikast girişimleri ve diğer gizli operasyonlarla bağlantılı olan Rus gizli servisine bağlı özel birimin geçen yıl başarılı saldırılar için Taliban'ı ödüllendirdiğini ileri sürüldü. 2019 yılında Afganistan'da 20 ABD askeri hayatını kaybetti.





'TRUMP YÖNETİMİ BU KONUDA HENÜZ BİR ADIM ATMADI'

Gazete, Rus gizli servisi ve Taliban ilişkisine dair istihbaratın ABD Başkanı Donald Trump'a Mart ayı sonunda iletildiğini duyurdu. Kurumlar arası yapılan toplantıda, Moskova'ya diplomatik uyarı ve bu tarz gizli çalışmaların durdurulma talebinin yanı sıra bir dizi yaptırımın da masaya yatırıldığı ifade edildi. Ancak Beyaz Saray'ın bu kapsamda henüz bir adım atmadığı kaydedildi.

RUSYA: HENÜZ BİR SUÇLAMA YAPILMADI, YAPILIRSA CEVAP VERİRİZ

Rusya Devle Başkanı Vladimir Putin'in Basın Sözcüsü Dmitri Peskov, Kremlin'in henüz bir suçlama ile karşılaşmadığını belirterek, "Eğer birileri suçlarsa, cevabını veririz" ifadelerini kullandı. Ayrıca, Taliban sözcüsü Zabihullah Mucahid'in, Taliban'ın herhangi bir istihbarat servisi ile bağlantısı olmadığını belirttiği duyuruldu. Habere göre Mucahid, "Rus istihbarat ajansı ile bu tür anlaşmalar asılsızdır. Hedef suikastlarımız yıllar önce devam ediyordu ve bunu kendi kaynaklarımızla yaptık. Bu, Amerikalılarla olan anlaşmamızdan sonra değişti ve canları güvende ve onlara saldırmıyoruz" dedi.





RUSYA BÜYÜKELÇİLİĞİ'NDEN YALANLAMA

ABD'deki Rusya Büyükelçiliği, resmi sosyal medya hesabından New York Times'ın iddialarına cevap verdi. Elçilikten yapılan açıklamada, "Rusların suçlanmasının hiçbir nedeni yokken New York Times, yeni sahte hikayeler icat etmek için orada" denildi. Elçilik, ikinci açıklamada ise Washington'daki elçilik çalışanlarının, gazetenin haberinin ardından ölüm tehdidi almaya başladıklarını duyurdu. Yapılan ikinci açıklamada, "New York Times'ın, Rusya'nın Afganistan'da ABD askerlerinin öldürülmesinde rol oynadığı konusunda asılsız ve anonim suçlamaları, Washington'daki elçilik çalışanlarımızın ölüm tehdidi almasına neden oluyor" ifadeleri kullanıldı. Elçilik, ABD'li yetkililerden gerekli adımların atılması talebinde bulundu.