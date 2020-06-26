ABD'deki Johns Hopkins Üniversitesi, ülkede salgının başından beri bir günde görülen en yüksek vaka sayısının açıklandığını bildirdi.

Korkutan açıklamaya göre ABD'de salgının başından beri bir günde görülen vaka sayısı dün tariki bir rekora ulaşarak 40 bine yaklaştı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre ülkede toplam vaka sayısı 2,422,299'a yükselirken virüs nedenli ölümler de 124,410'a çıktı.





Yetkililer bu rakamların 50 eyaletten gelen veriler olduğunu, dün rekor kıran vaka sayılarının en çok New Jersey'den geldiğini, bu eyaleti ise New York ve California'nın takip ettiğini açıkladı.

Perşembe günü görülen bu rekor artışın önceki günlerin vaka ve ölüm verilerinin eklenmesiyle yaşanmış olabileceği ifade edildi.