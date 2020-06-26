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    • 26.06.2020 11:45
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    Son dakika: 'den korkutan haber! 1 günde 40 bin yeni korona vakası tespit edildi

    Son dakika haberi... Salgının merkezi 'den koronavirüs salgınında korkutan rakamlar gelmeye davam ediyor. 'nden gelen açıklamaya göre ABD'de bir gün içinde açıklanan en yüksek vaka sayısı geldi ve dün Covid-19'da 39,972 yeni vaka tespit edildi.

    1 günde 40 bin yeni vaka

    'deki , ülkede salgının başından beri bir günde görülen en yüksek vaka sayısının açıklandığını bildirdi.

    Korkutan açıklamaya göre ABD'de salgının başından beri bir günde görülen vaka sayısı dün tariki bir rekora ulaşarak 40 bine yaklaştı.

    Üniversiteden yapılan açıklamaya göre ülkede toplam vaka sayısı 2,422,299'a yükselirken virüs nedenli ölümler de 124,410'a çıktı.

    Yetkililer bu rakamların 50 eyaletten gelen veriler olduğunu, dün rekor kıran vaka sayılarının en çok 'den geldiğini, bu eyaleti ise ve California'nın takip ettiğini açıkladı.

    Perşembe günü görülen bu rekor artışın önceki günlerin vaka ve ölüm verilerinin eklenmesiyle yaşanmış olabileceği ifade edildi.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
    Haberler Dünya Son dakika: ABD'den korkutan haber! 1 günde 40 bin yeni korona vakası tespit edildi
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