Cumhurbaşkanı Macron 'da Türkiye paniği zirve yaptı. Hafter üzerinden Libya'yı paylaşmayı planlayan Fransa 'da gündem ise Radio France 'ın uluslararası yayın yöneticisi Jean-Marc Four oldu. Jean-Marc Four, uluslararası hukuk ve siyasi açıdan Fransa'nın Türkiye'ye "ders verecek" konumda olmadığını anlattı. Four, "Libya'da sessiz kalması gereken bir başkent varsa o da Paris'tir. Hafter'e destek olmak büyük hataydı. Libya'daki kaos, 2011'de Sarkozy'nin, BM kararının çok daha ötesine giderek, Kaddafi'nin öldürülmesiyle başladı. Bu konuda da Ankara, Paris'ten daha çok uluslararası hukuka uyuyor. Yani aslında Libya'da tehlikeli bir oyun oynayan Fransa'dır" dedi.