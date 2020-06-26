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    • Dünya
    • 26.06.2020 Gazete
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     Cumhurbaşkanı 'a tokat

    ’ın yöneticisi Jean-Marc Four, Libya konusunda ’nın haksız olduğunu söyledi ve Türkiye'yi övdü: Uluslararası hukuk açısından, asıl krizin sorumlusu Fransa. Libya'da artık ipler Türkiye'nin elindi. Türkiye uluslararası hukuka uyuyor...

    Macron’a tokat
    Fransa Cumhurbaşkanı 'da Türkiye paniği zirve yaptı. Hafter üzerinden Libya'yı paylaşmayı planlayan 'da gündem ise 'ın uluslararası yayın yöneticisi Jean-Marc Four oldu. Jean-Marc Four, uluslararası hukuk ve siyasi açıdan Fransa'nın Türkiye'ye "ders verecek" konumda olmadığını anlattı. Four, "Libya'da sessiz kalması gereken bir başkent varsa o da Paris'tir. Hafter'e destek olmak büyük hataydı. Libya'daki kaos, 2011'de Sarkozy'nin, BM kararının çok daha ötesine giderek, Kaddafi'nin öldürülmesiyle başladı. Bu konuda da Ankara, Paris'ten daha çok uluslararası hukuka uyuyor. Yani aslında Libya'da tehlikeli bir oyun oynayan Fransa'dır" dedi.

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