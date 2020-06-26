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    • 26.06.2020 13:34
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    • 26.06.2020 13:39
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    'den 'ya acil çağrı! "Savunmaya geçin"

    Gelen son dakika haberine göre, Mark Esper, " müttefiklerimizin taahhütleri uyarınca gayri safi yurtiçi hasılalarının () yüzde 2’sini savunmaya harcamaları konusunda ısrarımızı sürdürüyoruz." çağrısını yaptı.

    ABD'den NATO'ya acil çağrı!

    Esper ile Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, 'deki NATO Karargahında gerçekleştirecekleri görüşme öncesinde kısa bir açıklama yaptı.

    Stoltenberg, Esper'e ziyareti için teşekkür ederek ikilinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele ve gibi ittifakı ilgilendiren önemli konuları ele alacağını aktardı.

    Esper ise NATO'nun hazırlık girişiminde önemli ilerleme kaydedildiğini ifade etti

    NATO'YA ÇAĞRI

    Kolektif savunma alanında önemli adımlar atıldığını ancak çabaların artırılması gerektiğini kaydeden Esper, "NATO müttefiklerimizin taahhütleri uyarınca gayri safi yurtiçi hasılalarının (GSYİH) yüzde 2'sini savunmaya harcamaları konusunda ısrarımızı sürdürüyoruz." diye konuştu.

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