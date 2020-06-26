



Mahkemenin bu kararının nasıl bir etkisinin olacağı bilinmiyor çünkü ABD Yüksek Mahkemesi geçen yıl temmuz ayında, Trump yönetiminin güney sınırındaki duvar için Pentagon bütçesinden 2,5 milyar dolarlık fon kullanımını uygun bulmuştu.

Yüksek Mahkemesinin kararına rağmen eyaletler ve sivil toplum kuruluşları, Trump yönetiminin savunma harcamaları için ayrılmış fonları Meksika duvarı için ayrılmasına ilişkin farklı mahkemelerde dava açmaya devam etti.



