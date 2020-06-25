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    • Dünya
    • 25.06.2020 10:28
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    • 25.06.2020 10:28
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    'ya kaçmaya çalışan onlarca Arakanlı Müslümanın denizde boğulduğu öne sürüldü

    'dan ve 'in güneyinde yer alan Cox's Bazar'daki mülteci kamplarından kaçarak deniz yoluyla 'ya geçmeye çalışan Arakanlılardan onlarcasının, deniz yolunda yaşamını yitirdiği öne sürüldü.

    Onlarca Arakanlı Müslümanın denizde boğulduğu iddiası

    Deniz Koruma Birimi (APMM) Direktörü Mohd Zubil Mat Som, 9 Haziran'da Langkawi adasına geçen ve içinde nın bulunduğu gemide, yolculuğun başında en az 300 kişinin olduğunu belirtti.

    Onlarca nın yolculukta öldüğüne dair bilgi aldıklarını ifade eden Mohd Zubil, "Bazı sığınmacılar yolda yaşamını yitirdi, bazıları da denize atıldı." dedi.

    Mohd Zubil, kaç sığınmacının can verdiğine dair ellerinde net bir rakamın olmadığını vurguladı.

    Malezya, 9 Haziran'da Langkawi adasına deniz yoluyla giriş yapan 269 Arakanlı sığınmacıyı gözaltına almıştı.

    Olayın ardından Malezya hükümeti, 'e, Arakanlı sığınmacıların deniz yoluyla Malezya'ya gelmesini önleme çağrısında bulunmuştu.

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