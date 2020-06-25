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    • Dünya
    • 25.06.2020 13:37
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    • 25.06.2020 13:37
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    Koronavirüsün merkez üssü 'dan korkunç görüntüler! Cesetleri çöp poşetlerine koyuyorlar

    Coronavirüs vaka ve ölü sayısı hızla artan 'dan ürküten görüntüler gelmeye devam ediyor. 50 binin üzeirnde kişinin hayatını kaybettiği Brezilya'da morglarda yer kalmadığı için cesetler boş odalarda depolanıyor. SAğlık sıkıntılarının sürdüğü ülkede  personellernin attığ görüntüler görenleri ürküttü.

    Brezilya'da ürküten görüntüler! Çesetler...

    Koronavirüs nedeniyle 50 binin üzerinde kişinin hayatını kaybettiği 'da bilanço her geçen gün ağırlaşıyor. Ülkede morg kapasitelerinin dolması nedeniyle sıkıntıların yaşandığı Brezilya'da kapasite artmasına rağmen sıkıntılar sürüyor. Brezilya'da hastanesindeki personelinin attığı görüntüler ise görenleri ürküttü.

    CESETLER ÇÖP TORBALARINDA

    Tıbbi malzeme yokluğu çeken Brezilya hastanelerinde, cesetler hastaların yanı başında çöp torbalarına konuluyor. Morgların tıka basa dolu olması sebebiyle hastane dışında ceset konulan konteynırlar toplu mezar haline geldi.

    DEVLET BAŞKANI SALGINI CİDDİYE ALMIYOR

    Brezilya devlet başkanı Jair Bolsonaro ise salgını ciddiye almamakla suçlanıyor. Bolsonaro önce resmi koronavirüs rakamlarının her gün açıklanmasını yasaklamıştı ve bu karar mahkeme kararıyla bozulmuştu. Daha sonra bir federal hakim, Bolsonaro'ya toplum içinde maske takmasını zorunlu kılan mahkeme emri verdi.

    KONTEYNIRLAR TOPLU MEZAR OLDU

    Brezilya hastanelerinde koronavirüsten hayatını kaybeden kişilerin çöp torbalarında muhafaza edildiği görülürken, cesetler toplu halde hastane dışında konteynırlarda saklanmaya başlandı. Vakaların yükselmesiyle sağlık çalışanlarının gece gündüz çalışması sebebiyle, yerlerde uyudukları görüldü. Ülke çapında 118 hemşire koronavirüsten hayatını kaybetti.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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