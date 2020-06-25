Çin'de ortaya çıkn ve dünyayı etkisi altına alan koronavirüsle ilgili çarpıcı bir makale ortaya çıktı.

21. yüzyılın başında önemli bir halk sağlığı sorunu olan şiddetli akut solunum sendromu koronavirüs (SARS-CoV) ile ilgili 2015 yılında çarpıcı bir araştırma yapıldı. Amerikan Mikrobiyoloji Derneği'nden yayımlanan bir makalede 2015 yılında yeni bir koronavirüs türünün olduğu belirlendiği ifade edildi.

"YARASALARIN YENİ KORONAVİRÜSÜN GEN DİZİLİMİNDEKİ ROLÜ"

SARS benzeri koronavirüsün gen dizilimindeki farklılıklara değinilen makalede yarasalardan bulaşan yeni bir virüs türünün olduğu iddia edildi. Makalede bulunan yeni virüsün ilk etapta birincil şüpheli olarak misk kedileri gösterilirken daha sonra Çin'de bulunan bazı yarasaların yeni koronavirüsün gen dizilimindeki rolüne ilişkin çarpıcı sonuçlar ortaya çıktığı ifade edildi.

MUTASYONA MI UĞRADI?

Edinilen bulgularda 2015 yılında yarasalarda yeni bir virüs bulunduğu dile getirilirken Çin'de bulunan yarasaların yeni koranavirüsün kaynağı olabileceğine dikkat çekildi. 2015'te SARS CoV erken evre hastalarında bulunan genomların tüm misk kedileri ve yarasalarda bulunduğu belirtildi. Bulunan yeni koronavirüs türünün farklı yarasa türleri ve genetik evrimleri sonucunda ortaya çıkmış olabileceği açıklandı.

KOVİD-19 DAHA ÖNCE TESPİT EDİLMİŞ MİYDİ?

Makalede Çin'de bulunan yarasaların SARS-CoV'lerin doğal rezervuarı olduğu belirtildi. Bulunan bu türün insanlarda bulunan SARS'tan farklı bir virüs olduğu ortaya çıktı. Yapılan araştırmalarda son zamanlarda yarasalarda bulunan virüslerin genetik evriminden kaynaklanan yeni bir tür corona virüsün olduğu belirtilirken henüz keşfedilmemiş çok sayıda koronavirüs türlerinin olduğu açıklandı.