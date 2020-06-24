İngiltere'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 43 bin 81'e yükseldi.

İngiltere Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 154 kişi hayatını kaybetti. Böylece ülkede toplam ölü sayısı 43 bin 81'e çıktı.

Vaka sayısı ise 653 artarak, 306 bin 862'ye ulaştı.

Son 24 saatte 232 bin 86 test yapıldı, toplam test sayısı mükerrerler dahil 8 milyon 542 bin 186 oldu.

İngiltere, Kovid-19 kaynaklı ölü sayısında Avrupa'da birinci sırada dünyada da ABD ve Brezilya'dan sonra 3'üncü sırada yer alıyor.



NORMALLEŞME ADIMLARI

İngiltere'de 23 Mart'ta başlayan kısıtlamalarda 13 Mayıs'ta kısmi gevşemeye gidilerek egzersiz için dışarı çıkışlara getirilen sınırlama kaldırılmış, inşaat ve imalat sektörü işçileri gibi evden çalışmaları mümkün olmayanların da iş başı yapmalarına izin verilmişti.

Gevşeme adımlarının ikinci aşamasında 1 Haziran itibarıyla ilkokulların açılmasına ve profesyonel spor müsabakalarının başlaması, 15 Haziran'da da tüm perakende mağazalarının açılması kararlaştırılmıştı.

Başbakan Boris Johnson, bugün yaptığı açıklamayla da 4 Temmuz'dan itibaren restoranlar, barlar, kuaförler, sinemalar, ibadet yerleri, müzeler, kütüphaneler ve galerilerin yeniden açılacağını duyurmuştu.