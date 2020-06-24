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    • 24.06.2020 17:55
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    Son dakika: 'da tekneleri denizde sürüklenen 94 Arakanlı Müslüman kurtarıldı

    'nın Açe eyaletinde denizde sürüklenen kurtarıldığı bildirildi. Olayın tekne arızalanması nedeniyle meydana geldiği öğrenildi.

    Arakanlı Müslümanlara zulüm! 94 kişi...

    Yola çıktıkları teknenin arızalanması sonucu denizde sürüklenen 49'u kadın, 30'u çocuk 94 Arakanlı , pazartesi akşamı eyaletteki Seunuddon Sahili açıklarında balıkçılar tarafından kurtarıldı.

    Seunuddon Bölgesi Polis Şefi Muhammed Jamil, sığınmacıların şu ana kadar tahliye edildikleri balıkçı teknesinde denizde bekletildiğini açıklarken, sığınmacıların iki haftadır yolda oldukları, yiyecek, su ve kıyafet yardımı yapıldığı bilgisini paylaştı. Jamil ayrıca, dil sorunu nedeniyle iletişim kuramadıkları sığınmacıların, nereden yola çıktıkları ve nereye gitmeyi amaçladıkları konusunda henüz bilgi edinemediklerini söyledi.

    ARAKANLI MÜSLÜMANLARA ZULÜM

    'ın Arakan eyaletinde 2012'de Budistler ile Müslümanlar arasında çatışmalar çıkmış, olaylarda çoğu Müslüman binlerce kişi hayatını kaybetmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmişti. Arakan'daki sınır karakollarına 25 Ağustos 2017'de düzenlenen eş zamanlı saldırıları gerekçe gösteren Myanmar ordusu ve Budist milliyetçiler, kitlesel şiddet eylemleri başlatmıştı.

    Birleşmiş Milletlere () göre, Ağustos 2017'den sonra Arakan'daki baskı ve zulümden kaçıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 900 bine ulaştı. BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.

    Haberler Dünya Son dakika: Endonezya'da tekneleri denizde sürüklenen 94 Arakanlı Müslüman kurtarıldı
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