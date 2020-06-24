Rusya Başbakan Yardımcısı Yuriy Borisov, talep gelmesi halinde Rusya'nın bu yıl Türkiye ile S-400 sevkiyatına yönelik ek bir anlaşma daha imzalayabileceğini, Ankara'nın ek sevkiyat talep etme hakkı olduğunu söyledi.

Rus basınına konuşan Rusya Başbakan Yardımcısı Yuriy Borisov, yıl sonuna kadar Türkiye'ye daha fazla S-400 sevkiyatı yapılmasına yönelik bir anlaşma imzalanması olasılığının ne kadar olduğu sorusunu cevapladı. Borisov, "Böyle bir hakları var, isteklerini belirtirlerse, imzalarız." ifadelerini kullandı.