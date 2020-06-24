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    • Dünya
    • 24.06.2020 12:41
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    • 24.06.2020 12:41
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    'dan 'ye mesajı: İsterlerse yaparız

    , 'ye sevkiyatı hakkında konuştu. Borisov, eğer Türkiye isterse bu yıl ek bir anlaşma daha yapabileceklerini söyledi.

    Rusya'dan Türkiye'ye S-400 mesajı

    , talep gelmesi halinde Rusya'nın bu yıl ile sevkiyatına yönelik ek bir anlaşma daha imzalayabileceğini, 'nın ek sevkiyat talep etme hakkı olduğunu söyledi.

    Rus basınına konuşan Rusya Başbakan Yardımcısı Yuriy Borisov, yıl sonuna kadar Türkiye'ye daha fazla S-400 sevkiyatı yapılmasına yönelik bir anlaşma imzalanması olasılığının ne kadar olduğu sorusunu cevapladı. Borisov, "Böyle bir hakları var, isteklerini belirtirlerse, imzalarız." ifadelerini kullandı.

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