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    • 24.06.2020 14:14
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    ’da sıcak gelişme! 4 Hafter milisi, ’ye teslim oldu

    Gelen son dakika haberine göre, 'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri 'e bağlı 4 milisin, () suna silah bırakarak teslim oldukları duyuruldu.

    Libya’da sıcak gelişme! 4 Hafter milisi teslim oldu

    'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri 'e bağlı 4 milisin, () suna silah bırakarak teslim oldukları duyuruldu.

    Libya'da hükümet tarafından başlatılan "Barış Fırtınası" operasyonu nedeniyle çekilmek zorunda kalan gayrimeşru silahlı güçlerin lideri darbeci Halife Hafter'e bağlı 4 milis, Libya'nın Birleşmiş Milletler () nezdindeki meşru temsilcisi UMH ordusuna silah bırakarak teslim oldu. UMH'den yapılan açıklamada, teslim olan milisler hakkında idari sürecin başlatılacağı ve teslim olmaları sonucunda cezalarında indirim uygulanabileceği belirtildi.

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