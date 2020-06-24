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    • 24.06.2020 10:24
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    kirli tarihiyle yüzleşiyor! Fransız Kral XIV. Louis döneminde liği yasalaştıran siyasetçi Colbert'in heykeline saldırıldı

    'nın başkenti 'teki in önünde bulunan, Afrika'da liği yasalaştıran ve kölelerin haklarını kısıtlayan, Fransa Kralı XIV. Louis döneminde devlet bakanlığı yapan 'in heykeline saldırı düzenlendi.

    Fransa'da köleliği yasalaştıran siyasetçinin heykeline saldırı

    Fransız basınında yer alan haberlerde, meclisin önündeki Colbert'in heykeline "devlet negrofobisi" yazısının yazıldığı belirtildi.

    Bu yazıyı yazan kişinin gözaltına alındığı ve polise "Colbert siyahların öldürülmesini ve tecavüz edilmesini savunuyordu. Yasak olan ırkçılıktır." dediği kaydedildi.

    'te 13 Haziran'da düzenlenen gösteride eylemciler, Colbert'in heykelini hedef göstermişti. Ancak heykele herhangi bir saldırı gerçekleşmemişti.

    'nın eski Başbakanı Jean-Marc Ayrault da 'te ve Ekonomi Bakanlığında Colbert adı verilen bir salonun ve bir binanın isminin değiştirilmesini önermişti. Ancak Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire, bakanlıktaki Colbert isimli binanın adının değiştirilmesine yönelik öneriyi kabul etmediğini belirtmişti.

    Fransa Kralı XIV. Louis döneminde devlet bakanlığı yapan Colbert, 1685'te Fransa'nın Afrika'da sömürdüğü ülkelerde liği yasalaştıran ve siyah kölelerin haklarını kısıtlayan ve "Code Noir" (Kara Kod) olarak bilinen yasaları çıkarmıştı.

    Haberler Dünya Fransa kirli tarihiyle yüzleşiyor! Fransız Kral XIV. Louis döneminde köleliği yasalaştıran siyasetçi Colbert'in heykeline saldırıldı
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