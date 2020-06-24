



AVRUPA MAHKEMELERİNDEN PKK'LILARA CEZA

PKK üyelerinin, Avusturya, Fransa, Almanya ve Hollanda'da,''terör örgütüne üye olmak, terörü finanse etmek, kara para aklamak ve örgüte üye kazandırmak'' gibi çeşitli suçlardan hüküm giydiği anımsatılan raporda, Macaristan'da iki PKK'lıya verilen 2 yıllık hapis ve 8 yıllık ülkeye giriş yasağına dikkat çekildi.

PKK'lıların Avrupa'da yaptıkları gösterilerde Türklere ait cami, iş yeri ve derneklere yönelik saldırılarda bulundukları hatırlatılan raporda, Belçika mahkemelerinin PKK'yı terör örgütü olarak kabul etmeme çabalarına işaret edildi.





