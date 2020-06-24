"BÖCEKLERDEN BULAŞMIŞ OLABİLİR"

Profesör Jean-Michel Pawlotsky açıklamasına şöyle devam etti:

"Çok farklı bir şeyle uğraşıyoruz ve açıkçası bugün bu hastanın bu hastalığı nasıl yakaladığını, bu virüsü nasıl yakaladığını bilmiyoruz. Bunun böcekler yoluyla olduğundan şüpheliyiz çünkü böcekler bu tür viral enfeksiyonları iletir, ancak bugün bunun kesin bir kanıtı yoktur. "

Yeni virüsün sivrisineklerden kaynaklanmış olabileceği ihtimali üzerinde de duruluyor.