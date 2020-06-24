DUVAR NEDEN ÖRÜLÜYOR?

ABD Başkanı Donald Trump, en önemli seçim vaadlerinden olan Meksika duvarı için milyarlarca dolarlık harcama yapıyor. Bahsi geçen duvar için finansman sağlamaya çalışan Trump ile Kongre arasında da anlaşmazlıklar yaşanmıştı. Kongre, bahsi geçen duvarın inşa edilmesine şiddetle karşı çıkmıştı. Trump'ın ABD ile Meksika sınırına duvar örmesi, başta Meksika olmak üzere hem ABD içerisinde hem de ABD dışında da tepkilere neden olmuştu.