ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun, Sudan Başbakanı Abdullah Hamduk ile ikili ilişkilerin güçlendirilmesi, Sudan'daki demokratik geçiş süreci ve ekonomik reformlar gibi konuları ele aldıkları belirtildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, Pompeo ve Hamduk arasında gerçekleşen telefon görüşmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Pompeo'nun görüşme sırasında ABD ve Sudan arasındaki ikili ilişkilerin geliştirilmesine vurgu yaptığını belirten Ortagus, ayrıca ABD'nin Almanya Federal Cumhuriyeti, Avrupa Birliği (AB), Birleşmiş Milletler (BM) ve Sudan'ın ortak ev sahipliğinde yapılan Sudan Ortaklık Konferansına katılımının ele alındığını kaydetti.

Ortagus ayrıca görüşmede Sudan'ın, ABD'nin "Terörizmin Devlet Sponsorları" listesinden çıkarılmasına yönelik politika ve yasal gerekliliklere değinildiğini belirterek, şunları ifade etti:

"Pompeo ve Hamduk, ayrıca Sudan'ın demokratik geçiş süreci ve devam eden barış görüşmelerinin yanı sıra ekonomik ve güvenlik alanlarındaki reform çabalarını da görüştü. Bakan Pompeo, özellikle Darfur ve çevresindeki çatışmaların sonlandırılması ve sivillerin korunması konusunda Sudan'a uluslararası toplumla beraber çalışması çağrısında bulundu."

CUBA MÜZAKERELERİ

Cuba müzakereleri, batıdaki Darfur bölgesi, güneydeki Güney Kurdufan ve güneydoğudaki Mavi Nil eyaletleri ile ülkenin doğu, kuzey ve orta kesimlerindeki barış görüşmelerine odaklanıyor.

Güney Sudan Devlet Başkanı Salva Kiir Mayardit, 30 yıllık Ömer el-Beşir iktidarının devrildiği 11 Nisan 2019'daki darbenin ardından Sudan yönetimi ile silahlı hareketler arasında uzlaşı sağlanması amacıyla ara buluculuk girişimi başlatmıştı.

Darbenin ardından 21 Ağustos 2019'da 39 ay sürecek asker-sivil ortak geçici yönetimi başlamıştı. Bu süreçte konseye 21 ay asker, 18 ay ise bir sivilin başkanlık etmesi, geçiş sürecinin ardından seçimlere gidilip askerin yönetimi tamamen sivillere devretmesi kararlaştırılmıştı.

Ülkedeki en üst otorite Egemenlik Konseyi (Devlet Başkanlığı) ile kabine görevlerine başlamış ancak Yasama Meclisi henüz oluşturulmamıştı.