



ORTA AVRUPA'DA VAKA VE ÖLÜ SAYILARINDA ARTIŞ

Orta Avrupa'da da koronavirüs nedeniyle vaka ve ölü sayılarında artış sürüyor. İtalya'da vaka sayısı 238 bin 720 olurken, 34 bin 657 kişi hayatını kaybetti. Almanya'da vaka sayısı 192 bin 119'a çıkarken; 8 bin 969 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu. Fransa'da 160 bin 750 kişide virüs tespit edildiği ve 29 bin 663 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. İngiltere'de ise koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 42 bin 647'ye yükselirken, hasta sayısı 305 bin 289 oldu.