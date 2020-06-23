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    • 23.06.2020 14:05
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    Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'dan son dakika açıklaması

    Son dakika haberine göre Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, krizinin taraflarının lara derhal son vermesi gerektiğini söyledi.

    Rusya’dan flaş Libya açıklaması! Derhal son verilmeli
    Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov bugün yaptığı açıklamada 'da yaşanan gelişmelere değindi. Lavrov, Libya krizinin taraflarının lara derhal son vermesi gerektiğini ifade ederek, dış aktörlerin kapsamlı bir diyalog için katkıda bulunması gerektiğini vurguladı.

    Lavrov, Libya krizine müdahil dış güçlerin kapsamlı bir diyaloğun sağlanması için katkıda bulunması gerektiğini, ve Mısır'ın bu konuda hemfikir olduğunu belirtti. Rus Bakan, Türkiye ve Mısır Dışişleri Bakanları ile de telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini sözlerine ekleyerek, Türkiye ve Mısır Dışişleri Bakanlarının da bu fikri desteklediğini dile getirdi.

    Haberler Dünya Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'dan son dakika Libya açıklaması
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