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    • Dünya
    • 23.06.2020 Gazete
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    İngiltere'deki saldırıda flaş gelişme: Saldırganın 2 yıldır MI5 tarafından izlendiği öğrenildi

    İngiltere'nin Reading kentinde önceki akşam Khairi Saadallah parkta bıçaklı saldırı düzenledi. Olayda 3 kişi yaralandı, 3 kişi de hayatını kaybetti. Saldırganın yaklaşık 2 yıldır MI5 tarafından izlendiği öğrenildi.

    Saldırganı biliyormuş
    İngiltere'nin Reading kentinde önceki akşam Khairi Saadallah parkta bıçaklı saldırı düzenledi. Olayda 3 kişi yaralandı, 3 kişi de hayatını kaybetti. Saldırganın yaklaşık 2 yıldır MI5 tarafından izlendiği öğrenildi.
    Haberler Dünya İngiltere'deki saldırıda flaş gelişme: Saldırganın 2 yıldır MI5 tarafından izlendiği öğrenildi
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