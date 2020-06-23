İngiltere'deki saldırıda flaş gelişme: Saldırganın 2 yıldır MI5 tarafından izlendiği öğrenildi
İngiltere'nin Reading kentinde önceki akşam Khairi Saadallah parkta bıçaklı saldırı düzenledi. Olayda 3 kişi yaralandı, 3 kişi de hayatını kaybetti. Saldırganın yaklaşık 2 yıldır MI5 tarafından izlendiği öğrenildi.
İngiltere'nin Reading kentinde önceki akşam Khairi Saadallah parkta bıçaklı saldırı düzenledi. Olayda 3 kişi yaralandı, 3 kişi de hayatını kaybetti. Saldırganın yaklaşık 2 yıldır MI5 tarafından izlendiği öğrenildi.