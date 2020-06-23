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    • 23.06.2020 12:03
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    'de ler Hintli paramliter gruplarla çatıştı: 2 direnişçi ile bir milis öldü

    'de zulme devam ediyor. Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde bağımsızlık yanlısı lerle Hint paramiliter güçleri arasında çıkan da 2 direnişçi ile bir Hint paramiliter gücü öldü.

    Cammu Keşmir'de Hintlilerle çatışma: Ölüler var

    NDTV kanalındaki habere göre, Pulwama'da Hint polis teşkilatına bağlı milis güçler (CRPF) ile ler arasında çıktı.

    Çıkan çatışmada 2 direnişçi ile bir milis gücü öldü.

    Güvenlik güçleriyle direnişçiler arasında sık sık yaşanan çatışmalar dolayısıyla bölgede tansiyon yükseliyor.

    CAMMU KEŞMİR'İN ÖZEL STATÜSÜNÜN KALDIRILMASI

    , 'den bağımsızlığın kazanıldığı 1947'den bu yana kendi yasalarını çıkarabilecek şekilde ayrıcalıklı konumdaydı. Bu özel statü, yabancıların bölgeye yerleşmesine ve mülk edinmesine izin vermeyen vatandaşlık yasasını da içeriyordu.

    Ancak milliyetçi Halk Partisi (BJP) yönetimi, Cammu Keşmir'e ayrıcalık tanıyan anayasanın 370. maddesini 5 Ağustos 2019'da iptal ederek bölgenin özel statülü yapısını ortadan kaldırdı.

    Buna göre , bölgeyi, 31 Ekim 2019'da merkeze bağlı Cammu Keşmir ve Ladakh "Birlik Toprağı" olarak ikiye ayırdı.

    HİNDİSTAN CAMMU KEŞMİR HALKINA ZULMEDİYOR

    Kararın ardından Hint güvenlik güçleri, Cammu Keşmir'de asayiş operasyonlarını ve halk üzerindeki baskıları yoğunlaştırmış, sokağa çıkma yasağının yanı sıra internet, telefon ve ulaşım kısıtlamaları getirilmiş, bölgedeki yerel partilerin yöneticileri ve üyeleri gözaltına alınmıştı.

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