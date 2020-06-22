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    • 22.06.2020 12:10
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    Trump, 'nun teklifini kabul etmek üzere: Bunu değerlendirebilirim

    Başkanı Devlet Başkanı ile olası bir görüşme hakkında, "Maduro görüşmeyi istiyor ve ben de görüşmelere karşı değilim. Çok az görüşme teklifini reddettim. Bunu değerlendirebilirim." ifadelerini kullandı.

    Maduro'nun teklifini kabul etmek üzere

    'li Axios kanalına mülakat veren ABD Başkanı , ülkesi ile Venezüella arasındaki gerginliğe ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

    Trump, eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John 'ın desteğiyle Venezüella'da kendini geçici devlet başkanı ilan eden 'ya herhangi bir bağlılığının olmadığını dile getirerek, "Onunla da olur onsuz da ama Venezüella'da yaşananlara son derece karşıyım." ifadesini kullandı.

    GUADİO'YU İSTEMİYOR

    Guaido'nun seçilmiş biri olduğunu ancak kendisinin Guaido'ya çok olumlu bakmadığını belirten Trump, "Bazı insanlar seviyor, bazıları ise sevmiyor. Bana göre her iki taraf da çok bir anlam ifade etmiyor." diye konuştu.

    MADURO'YA GÖZ KIRPTI

    Trump, Venezüella Devlet Başkanı ile muhtemel bir görüşmeye nasıl baktığının sorulması üzerine, "Maduro görüşmeyi istiyor ve ben de görüşmelere karşı değilim. Çok az görüşme teklifini reddettim. Bunu değerlendirebilirim." dedi.

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